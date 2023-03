Giallo dell'Apecar a Quarto Grado, le ultime immagini di Grazia Prisco

Continua ad infittirsi il giallo dell’Apecar. Restano infatti ancora tutte da chiarire le circostanze nelle quali l’80enne Grazia Di Prisco, è stata trovata morta in un bosco, dopo che era stata data per scomparsa sei giorni prima. Tra i molti quesiti, uno in particolare, riguarda l’amico della donna che, proprio in quegli istanti si trovava alla guida del mezzo, L’anziano tuttavia, non ha proferito parola mentre tutti cercavano Grazia. A questo punto ci si chiede: “Perché?”.

Giallo Apecar, Quarto Grado torna sul caso

Stando a quanto emerge dalle immagini mostrate nella puntata di Quarto Grado di venerdì 31 marzo, Domenico, l’uomo che si trovava con lei sull’Apecar, la veniva a prendere tutti i giorni, compreso quell’11 marzo, giorno nel quale la donna scomparve. Alle 13.16 il mezzo si è spostato vicino all’entrata di casa della donna, mentre qualche secondo dopo Grazia ha aperto lo sportello. Sono le 13.19 quando i due si allontanano, ma è in quel periodo che testimoni notano che in Grazia qualcosa non va.

Gli elementi “sospetti”

Saranno circa una trentina i km che i due percorreranno quel giorno. Tra le tappe che seguite da due in quelle ore c’è Mugnano del Cardinale. Mentre l’amico si adoperava per far riparare l’Apecar, La donna si è recata in un negozio di parrucchiere, chiedendo se vi fosse la toilette, ma un testimone ha notato che l’anziana era irrequieta. Non meno sospetta la posizione delle ciabatte della vittima. Queste ultime sono state rinvenute non molto distanti dal cadavere della donna.