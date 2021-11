Giallo di Caronia, fissati per sabato 13 i funerali di Viviana Parisi e Gioele: le esequie saranno celebrate dopo oltre un anno di "fermo" delle salme

Sul giallo archiviato di Caronia sono stati fissati per sabato 13 novembre i funerali di Viviana Parisi e Gioele: madre e figlio lasceranno l’obitorio in cui sono rimasti per più di un anno a disposizione della giustizia e riceveranno l’ultimo saluto nel duomo di Messina.

Giallo di Caronia, fissati i funerali di quelli che la Procura ritiene essere vittima ed offender

Le esequie si terranno a partire dalle 15.00, come spiegato dall’avvocato di Daniele Mondello, Pietro Venuti. La “liberazione” dei resti dalle macabre ma necessarie incombenze della procedura penale è giunta a stretto giro di posta dopo che il Gip di Plati, in Sicilia, aveva accolto l’istanza di archiviazione presentata dalla stessa procura contro l’ipotesi di un omicidio commesso da terzi.

Fissati i funerali di Viviana e Gioele, sul giallo di Caronia adesso è tempo di piangere

Per la magistratura fra il 3 ed il 4 agosto del 2020 Viviana uccise Gioele e si gettò da un traliccio nei boschi di Caronia suicidandosi, quindi nulla più è dovuto a contare che in procedura la morte estingue il reato e la “rea” è morta. Dal canto suo Daniele Mondello alla tesi procedurale dell’omicidio-suicidio non crede perché non ritiene che Viviana abbia potuto mai torcere un capello a suo figlio.

A funerali fissati per il Giallo di Caronia potrebbe non essere ancora finita

L’ordinanza di archiviazione è di quasi 500 pagine e lo staff che rappresenta Daniele è in attesa di averne contezza per intero per valutare un eventuale ricorso in Cassazione contro l’archiviazione.