Giamaica: il futuro del turismo è "One Love" e sostenibilità

Madrid, 23 gen. (askanews) – La Giamaica ridefinisce la propria offerta turistica puntando su uno stile di vita autentico, che va oltre le spiagge e il turismo balneare. Al centro ci sono le radici culturali dell’isola, la musica reggae, le eccellenze locali come il caffè e i festival gastronomici. Una strategia che guarda con attenzione al mercato europeo, ritenuto fondamentale per diversificare i flussi e ridurre la dipendenza dalle rotte tradizionali.

La sostenibilità entra in questa visione anche attraverso il richiamo alla filosofia Rastafari, basata su un rapporto olistico e rispettoso con l’ambiente. A raccontare questa evoluzione è Gregory Shervington, direttore regionale del Jamaica Tourist Board per l’Europa, a FITUR, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid, uno dei principali appuntamenti internazionali del settore.

“La tendenza principale riguarda lo stile di vita – spiega Shervington – I turisti vengono per disconnettersi dalle loro vite frenetiche e scoprire il Paese che ha dato i natali a Bob Marley, che predicava il “One Love”, e a Usain Bolt, una persona così umile pur essendo l’uomo più veloce del mondo. I visitatori cercano di capire cosa ci sia nel suolo, nell’aria o nel cibo che formi individui di questo calibro. Oltre a questo, la Giamaica vanta spiagge panoramiche, montagne, cibo eccellente, caffè, rum e i nostri festival sono tutti elementi di grande importanza”.

“Il mercato europeo – osserva il direttore del Jamaica Tourist Board – è estremamente importante, specialmente oggi che sentiamo il bisogno di diversificare per non dipendere da un unico mercato principale”.

“Puntiamo molto sui nostri elementi naturali e sulla cultura Rastafari, che è in sintonia con un’alimentazione vegetariana, senza sale e basata su ciò che si produce direttamente. È uno stile di vita olistico che non si limita a prendere dall’ambiente, ma restituisce qualcosa alla natura. La cultura stessa della Giamaica promuove quindi un approccio e un’attitudine rispettosi dell’ambiente”, conclude Shervington.