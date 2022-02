Giammanco: Mattarella autorevole ma politica dovrebbe riflettere

Roma, 3 feb. (askanews) – “Il fatto che siano trascorsi dei giorni senza un nulla di fatto e non riuscendo a trovare la quadra di un nome, intorno a un nome che potesse sostituire Mattarella, certamente non è stato non un buon segnale. C è stata una crisi decisionale. probabilmente si è deciso di non decidere e di andare su una persona che sicuramente è autorevolissima e che ha dimostrato in questi anni di saper fare bene il presidente la Repubblica, e si è confermata questa persona”.

Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Gabriella Giammanco all’uscita di Montecitorio, commentando, dopo il discorso di giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, le giornate convulse che hanno portato alla rielezione del presidente della Repubblica in carica.

“Ripeto – ha sottolineato Giammanco -, a me probabilmente sarebbe piaciuto che si decidesse, che si proponesse e si convergesse su un nome che potesse avere il consenso di tutti. Purtroppo così non è stato e quindi secondo me la politica dovrebbe fare una riflessione su questo”.