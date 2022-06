Giampiero Felisatti è morto, scrisse per Mina e Bertè: il messaggio di Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Giampiero Felisatti, che ha scritto alcune delle canzoni più celebri di Mina.

Il mondo della musica piange Giampiero Felisatti, il celebre autore, compositore e cantautore che aveva scritto per Mina e Loredana Bertè. In queste ore lo ha ricordato via social Cristiano Malgioglio.

Giampiero Felisatti è morto

A 72 anni è scomparso a Pavia Giampiero Pelisatti, il celebre cantautore e compositore che aveva scritto brani per artiste del calibro di Mina e Loredana Bertè (ha la sua firma il testo del successo Sei bellissima).

In queste ore Cristiano Malgioglio ha dedicato un messaggio carico di cordoglio al celebre amico e collega e ha ricordato come, due anni fa, lui gli avesse mandato il testo di una sua canzone che riteneva perfetta per il timbro di Patty Pravo.

“Le tue canzoni sono un lascito che rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci”, ha scritto Malgioglio nel ricordare il suo amico.

Malgioglio ha anche rivelato come nacque il successo scritto insieme a Filesatti Ancora, ancora, ancora, celebre brano interpretato da Mina.

“Felisatti mi aveva portato la musica. Io avevo scritto una prima bozza di testo. Entrambi volevamo coinvolgere Mina. Andai a trovarla ma lei non fu convinta delle parole. Voleva qualcosa di più intenso, sensuale, passionale. Tornai a casa. Avevo da poco chiuso una storia d’amore durata molti anni. A un tratto squilla il telefono. Io sto riscrivendo il pezzo e lo lascio squillare. Poi un’altra volta, un’altra… Finalmente rispondo ed è il mio ex.

Inaspettatamente mi fa: “Dimmi che mi ami ancora, dimmelo un’altra volta, ancora, ancora…”, ha dichiarato il paroliere. In tanti in queste ore hanno dedicato le loro parole cariche di cordoglio al cantautore appena scomparso.