Giampiero Galeazzi, disposta la camera ardente in Campidoglio: sarà aperta lunedì 15 novembre

Tutto è pronto per l'ultimo saluto all'amato commentatore Giampiero Galeazzi. La camera ardente sarà aperta il 15 novembre.

La città di Roma e l’Italia intera sono pronte a salutare l’amato commentatore sportivo Giampiero Galeazzi, morto all’età di 75 anni nella giornata di venerdì 12 novembre dopo aver combattuto con una lunga malattia. La camera ardente che, è stata disposta in Campidoglio, verrà aperta al pubblico nella giornata di lunedì 15 novembre dalle ore 11.30 alle ore 18.00.

Giampiero Galeazzi camera ardente, i funerali

Saranno invece in forma privata i funerali. L’esequie del noto giornalista sportivo, stando a quanto appreso, si terranno nel pomeriggio di lunedì 15 novembre e potrà prendervi parte solamente la famiglia.

Giampiero Galeazzi camera ardente, il cordoglio di Roberto Gualtieri

La morte del “Bisteccone”, così veniva affettuosamente chiamato, ha lasciato un vuoto che difficilmente potrà essere colmato. Sono state diverse le personalità politche, sportive, dello spettacolo e non solo che hanno dedicato un ultimo pensiero al giornalista sportivo.

Tra questi si è unito il primo cittadino di Roma Roberto Gualteri che su Twitter ha scritto: “Addio a Giampiero Galeazzi, uno dei giornalisti sportivi Rai più amati. Le interviste sui campi di serie A, le sue appassionate telecronache di canottaggio e tennis resteranno impresse nella memoria di tanti italiani. Roma, la sua città, lo saluta commossa e non lo dimenticherà”.

Giampiero Galeazzi camera ardente, il saluto dei tifosi della Lazio

Non poteva non mancare l’ultimo saluto da parte dei tifosi della Lazio. Del resto l’amato commentatore ha sempre fatto un vanto della sua fede biancoceleste tanto che nel 2000, arrivò a lasciare gli Internazionali, dove stava seguendo la telecronaca, per festeggiare insieme ai tifosi e a tutta la squadra la vittoria di uno scudetto che divenne Storia. “Buon viaggio Bisteccone. Cuore Laziale”, è lo striscione pieno di affetto degli Ultras biancocelesti esposto all’esterno della Curva Nord.