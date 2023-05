Giancarlo Magalli, frecciatina a Guardì: "Non mi nomina per non scontentare ...

Giancarlo Magalli, frecciatina a Guardì: "Non mi nomina per non scontentare ...

Giancarlo Magalli è tornato a sganciare frecciatine via social. Questa volta, ad essere finito nel suo mirino è Michele Guardì, con il quale ha condiviso per circa trent’anni l’avventura ai Fatti Vostri.

Giancarlo Magalli: la frecciatina a Michele Guardì

Per circa trent’anni, Giancarlo Magalli e Michele Guardì hanno lavorato insieme ai Fatti Vostri. Poi, più di un anno fa, è arrivata la separazione. Il conduttore è stato messo in panchina e, al suo posto, è arrivato Salvo Sottile. Via social, Magalli ha sganciato una frecciatina all’ex collega, tirando in ballo anche il suo sostituto.

Giancarlo Magalli è polemico

Magalli, senza peli sulla lingua, ha parlato dell’ultimo libro di Guardì, che sta presentando in vari salottini televisivi. Giancarlo ha tuonato:

“Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha MAI nominato. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così”.

Magalli tira in ballo Salvo Sottile

Non solo contro Guardì, Magalli ha tirato in ballo anche Salvo Sottile, suo sostituto ai Fatti Vostri. Giancarlo ha scritto: