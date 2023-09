Dopo qualche anno di assenza, Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri. Il conduttore è stato riammesso nel programma dopo le frecciatine lanciate al collega Salvo Sottile e all’ideatore Michele Guardì.

A partire da martedì 19 settembre 2023, Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri con un piccolo ruolo. Stando a quanto anticipato da TvBlog, al conduttore è stata assegnata una rubrica che porterà in televisione una volta a settimana. Per il momento, quindi, avrà uno spazio molto, molto inferiore rispetto al passato.

Su TvBlog si legge:

Magalli torna a I Fatti Vostri dopo che, qualche tempo fa, ha lanciato frecciatine al vetriolo a Salvo Sottile e Michele Guardì, rispettivamente conduttore e regista del programma. Giancarlo aveva dichiarato:

“Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha MAI nominato. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così. O forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il Covid a danneggiarmi e (niente pubblico, niente orchestra, niente ospiti in studio, niente trucco e sartoria, ecc) e comunque il 7/10% che fa lui ora non è il doppio del 6/9% che facevo io. Ma pazienza. Io sono comunque felice. E vivo“.