Giancarlo Stilo, di 59 anni, è stato trovato morto all’interno del parco Colletta di Torino, all’ingresso di via Zanella.

Giancarlo Stilo, chi era l’uomo trovato morto al parco Colletta di Torino

Il corpo è di Giancarlo Stilo, un uomo di 59 anni, storico gestore del ristorante Esperia di corso Moncalieri. Il corpo è stato trovato all’altezza dell’ingresso di via Zanella. L’uomo indossava una tuta da ginnastica. Giancarlo Stilo era molto conosciuto e apprezzato per la sua attività di ristoratore. Gestiva il locale da circa 13 anni ed era apprezzato soprattutto come bartender, preparatore di cocktail. Aveva un grande talento nel suo campo.

Giancarlo Stilo, potrebbe essersi trattato di un malore

La prima ipotesi del medico legale che è intervenuto sul luogo del ritrovamento è che si sia trattato di un malore improvviso. Sul corpo dell’uomo non sono stati rinvenuti segni di violenza. La Procura di Torino ha disposto l’autopsia sul corpo del ristoratore per cercare di chiarire le cause del decesso e ha affidato le indagini ai carabinieri della compagnia Oltre Dora, che sono intervenuti sul posto dopo la chiamata di un passante.