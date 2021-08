Gianfranco D’Angelo, gli ultimi video: dalla passione per la cucina alla battuta sui vaccini

Gianfranco D'Angelo era molto attivo sul suo profilo Instagram e nei suoi ultimi video ha parlato della sua passione per la cucina e anche dei vaccini

Gianfranco D’Angelo era molto attivo sul suo profilo Instagram e nei suoi ultimi video ha parlato della sua passione per la cucina e anche dei vaccini, con il suo solito modo ironico e divertente, che ha sempre conquistato il pubblico.

Gianfranco D’Angelo, gli ultimi video: la sua passione per la cucina

Gianfranco D’Angelo, in uno dei suoi ultimi video, ha parlato della sua grande passione per la cucina. Sul suo profilo Instagram, in diverse occasioni, ha mostrato le sue doti da cuoco, senza mai abbandonare il suo modo di fare divertente e la sua ironia. La sua passione per la cucina è stata la protagonista della maggior parte dei suoi video social, in cui si divertiva a mostrare varie ricette. In uno degli ultimi video, ha parlato in modo ironico della mancanza di vere trattorie romane nella Capitale.

Ha raccontato di essersi recato in un locale in cui si poteva godere delle prelibatezze della cucina romana, ma quando è entrato ha notato che il cuoco era egiziano. Con il suo modo di fare pieno di ironia, ha spiegato di essere tornato a casa a mangiare, nonostante il cuoco egiziano abbia spiegato di essere in realtà romano. L’attore ha sottolineato di non avere nulla contro gli egiziani, ma ovviamente l’importanza della cucina romana non deve essere sottovalutata.

Il video ha ottenuto un successo incredibile, come sempre, e tante persone che lo stimano e lo ammirano hanno espresso il loro parere.

Gianfranco D’Angelo, gli ultimi video: la battuta sui vaccini

Nell’ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram, Gianfranco D’Angelo ha voluto fare un po’ di ironia su un argomento molto caldo al momento, ovvero i vaccini anti-Covid. Ha spiegato che c’è grande paura di quelli che potrebbero essere gli effetti collaterali dopo la somministrazione.

Ha raccontato che un suo amico è andato a fare il vaccino AstraZeneca e dopo la somministrazione ha iniziato a vedere in modo molto sfocato. Quando ha contattato il centro vaccini in modo molto allarmato, gli è stato detto che doveva tornare indietro a prendere i suoi occhiali. Una sorta di barzelletta che è riuscita a stemperare la tensione che solitamente crea questo argomento, sempre al centro di grande polemiche. Anche in questo caso, il riscontro positivo nei commenti ha confermato ancora una volta quanto fosse grande l’affetto nei confronti dell’attore.

Gianfranco D’Angelo, morto all’età di 84 anni

Su Instagram Gianfranco D’Angelo continuava a mantenere il suo rapporto con i tantissimi fan, che lo hanno sempre amato, apprezzato e stimato. L’affetto delle persone si sente in modo molto forte anche oggi, giornata in cui è stata annunciata la sua scomparsa. L’attore è morto all’età di 84 anni, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, dopo una breve malattia. Era ricoverato al Policlinico Gemelli e, come ha sottolineato Ezio Greggio in un post, fino all’ultimo ha mandato solo messaggi di grande speranza.