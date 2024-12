Gianfranco Gallo porta all'ISFF la storia dello Spartak San Gennaro

Roma, 2 dic. (askanews) – Una storia di sport e di rivalsa, quella di “Il Fuoco nella Balena. i devoti dello Spartak San Gennaro”, realizzato dall’attore e regista Gianfranco Gallo e proiettato all’International Sport Film Festival (ISFF) di Castellammare di Stabia. Il lavoro è stato premiato con il “Campania Award”, assegnato alla produzione campana che meglio ha interpretato i valori del festival (inclusione, resilienza e riscatto sociale).

“Ho cercato di far conoscere la storia di questi ragazzi – ha detto Gallo, in sala al Supercinema con la presenza anche degli operatori sociali e di tre ragazzi dell’associazione – visto che il nostro scopo è di toglierli dalla strada e farli giocare a calcio”. Un progetto partito con 4 bambini che avevano occupato il cortile della chiesa del Pallonetto di Santa Lucia per giocare, non avendo altri spazi. Da lì è nata l’idea di una scuola calcio che possa garantire opportunità e affermazioni a scugnizzi che spesso non possono vedere altra luce. Nello Spartak San Gennaro oggi ci sono 80 bambini che giocano a calcio, sono iscritti ai tornei e sono anche spesso primi in classifica. “Ma i numeri che contano – ha insistito Gallo – sono quelli dei ragazzi che riusciamo a togliere dalla strada e non quelli dei gol che fanno”.