Giani: con pedaggio su Firenze Pisa Livorno puntiamo a 500 milioni

Firenze, 30 lug. (askanews) -“Non cambieranno le abitudini e non cambierà nulla per gli automobilisti, sia cittadini che altri, che potranno gratuitamente continuare ad andare in Fi Pi Li. Col pedaggio dei mezzi di trasporto commerciale avremo le risorse perché la strada possa essere allargata, dove non è possibile con la terza corsia, almeno con la corsia d’emergenza. Per realizzare tutto quello che vorremmo sulla Fi Pi Li occorrono 500 milioni e 500 milioni non possono essere ricavati che attraverso un autofinanziamento. Del resto l’Italia se non avesse applicato il pedaggio non avrebbe mai realizzato la sua rete autostradale. E quindi è giusto che anche le Regioni, in questo caso la Regione Toscana, possa utilizzare un pedaggio, in questo caso un semipediaggio, per poter rafforzare la propria rete stradale”.

È quanto ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in merito all’introduzione di un pedaggio mirato per camion e tir sulla Firenze Pisa Livorno.