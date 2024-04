Giani: emozione per andamento lavori Alta Velocità a Firenze

Firenze, 4 apr. (askanews) – “Con l’ingegner Fabrizio Rocca, direttore dei lavori Alta Velocità a Firenze, ho potuto constatare il tunnel che si sta creando per la prima volta, nella sua storia millenaria, sotto la città, e ho visto i quasi 800 metri di tunnel partiti da Campo di Marte”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo ai giornalisti a Firenze.

“Adesso siamo sotto via Don Minzoni, nel punto più delicato dove si scende a -18 metri, e poi si scenderà a -22 in viale Lavagnini. Il tunnel è ben impostato e ben rivestito. Si tratta ormai di dover soltanto mettere le rotaie e gli impianti. Nel momento in cui si scava già si riveste. E’ miracoloso pensare che siamo partiti a novembre, siamo a inizio ad aprile e siamo già a 770 metri. Vi assicuro che percorrere questo tunnel, come ho fatto ieri, è una grande emozione”, ha aggiunto Giani.