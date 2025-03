Giani: la Toscana rinnova ed amplia platea di "Nidi Gratis"

Firenze, 3 mar. (askanews) – Per il terzo anno consecutivo la Regione Toscana finanzia il progetto “nidi gratis”, con “48 milioni che vengono dai fondi tosco-europei. Il servizio si amplia perché passa dai 35 mila euro di Isee come limite a 40 mila euro”, come sottolinea il presidente Eugenio Giani.

“Per far questo -aggiunge Giani- noi metteremo 48 milioni. Quest’anno con 35 mila euro di limite ne hanno goduto 14.229 famiglie. Ci avvicineremo alle 17, 18 mila famiglie. Vi è un contributo massimo di 527 euro al mese che si rapporta al bonus dell’Inps e arriva sostanzialmente a coprire l’intera retta fino agli 800 euro al mese. Siamo molto contenti di questo. E’ un servizio che si accompagna a quello che la Regione fa per garantire nidi di qualità”.

La Regione finanzia inoltre ai Comuni agevolazioni pari a 10 milioni per la fascia sopra i 40 mila euro.

“Il 44% dei nostri bambini va all’asilo nido e siamo in questo la Regione italiana con la percentuale più alta”, rivendica Giani.