Giani: mi auguro in Parlamento si trovi un'intesa su Ius Scholae

Firenze, 3 set. (askanews) – “Io sono convinto dello Ius Soli. Ma visto che che sullo Ius Scholae riusciamo a trovare una convergenza, in questo momento, poniamoci pragmaticamente il tema di attuarlo, se ci sono i numeri in Parlamento, bisogna lavorare in Parlamento”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della presentazione del Meeting internazionale Antirazzista, che si svolge a Cecina (Livorno) dal 10 al 13 settembre.

Parlando degli immigrati, “non possiamo privarci e privare loro di questa possibilità, perché è l’andamento del Paese. E’ attraverso il loro lavoro che possiamo far tornare i conti della previdenza sociale. E’ attraverso il loro lavoro che possiamo avere personalità che animano il nostro Paese. Attraverso la loro espressione culturale, si arricchisce l’Italia. Per i diritti e l’accoglienza la Toscana vuole essere in prima fila”, ha aggiunto Giani.