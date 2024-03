Giani: tunnel AV di Firenze ha raggiunto gli 800 metri

Firenze, 25 mar. (askanews) - "La Toscana ha avuto una svolta sul piano delle infrastrutture in questi ultimi tre anni e ora se ne vedono i risultati. L'Alta Velocità per sei anni aveva portato ai cantieri fermi e in tanti si aspettavano che sarebbero rimasti fermi. Invece la talpa Iris è arrivata...

Firenze, 25 mar. (askanews) – “La Toscana ha avuto una svolta sul piano delle infrastrutture in questi ultimi tre anni e ora se ne vedono i risultati. L’Alta Velocità per sei anni aveva portato ai cantieri fermi e in tanti si aspettavano che sarebbero rimasti fermi. Invece la talpa Iris è arrivata a 800 metri di tunnel sotto Firenze. E nei punti più difficili è passata in maniera indolore”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, rispondendo ai giornalisti a Firenze. “E questo -ha aggiunto Giani- ci fa davvero intravedere le fine dei lavori nel 2027 per una Firenze che ritorna al centro dei collegamenti ferroviari ed una superficie fra viale Redi e via Circondaria che diventa una nuova centralità nella città capoluogo della Regione”. La lunghezza complessiva del tunnel sarà di circa 7 chilometri.