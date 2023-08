Gianluca Festa: ad Avellino grande attesa per Gaia, Lauro e Tananai

Roma, 14 ago. (askanews) – Entra nel vivo l’Avellino Summer Festival, la rassegna estiva inaugurata lo scorso 24 luglio, che terminerà il prossimo 10 settembre, con oltre 50 eventi che coinvolgono centro e periferie. Ne parla ad askanews il sindaco, Gianluca Festa.

“Avellino negli ultimi anni è un riferimento del divertimento per giovani e famiglia. Offerta culturale con cinema e teatro, grande attenzione ai più piccoli, una grande manifestazione di musica popolare con il maestro Sparagna e soprattutto concerti con Rosa Chemical, Daniele Silvestri, Carl Brave, Coma Cose e il 16 agosto il grande evento con Gaia, Achille Lauro e Tananai. Abbiamo deciso di offrire questi grandissimi eventi in maniera gratuita, il nostro motto è: qui ad Avellino la tua felicità non ha prezzo” ha concluso.