Gianluca Ginoble: l’esibizione in lacrime al funerale dell’amica

Flavia Bonaventura è morta travolta da un ubriaco: Gianluca Ginoble ha cantato l'Ave Maria al suo funerale.

Una ragazza di nome Flavia Bonaventura (22 anni) è morta travolta da un automobilista ubriaco. La giovane era amica di Gianluca Ginoble, membro del trio “Il Volo”. I funerali si sono svolti a Roseto degli Abruzzi il pomeriggio dello scorso 25 agosto.

Tra i presenti anche il giovane tenore che per l’occasione si è esibito intonando in lacrime l’Ave Maria. L’incidente è avvenuto lo scorso 21 agosto a Scerne di Pineto (Teramo) mentre Flavia stava rincasando in bici. Quasi mille persone hanno partecipato alle esequie dando il loro ultimo saluto alla 22enne. Presente anche il sindaco di Roseto, Mario Nugnes.

I funerali di Flavia Bonaventura

Come informa FanPage, i funerali di Flavia Bonaventura si sono svolti dinanzi al municipio di Roseto degli Abruzzi, affinché tutti potessero partecipare.

La ragazza è stata travolta da un 34enne risultato positivo all’alcoltest mentre stava pedalando su una strada di Scerne di Pineto.

Il saluto di Gianluca Ginoble

Dopo l’intervento del sindaco Mario Nugnes circa la necessità della sicurezza stradale, c’è stata l’esibizione di Gianluca Ginoble, che ha intonato in lacrime l’Ave Maria. In ricordo della ragazza sono stati fatti volare tanti palloncini bianchi, mentre il suono delle campane riecheggiava per tutta la città di Roseto degli Abruzzi.