Gianluca Grignani e il dramma con un pedofilo: “Mi picchiò perché gli dissi no”

Gianluca Grignani, la sua vita, i suoi rimpianti e la sua grinta, ma anche il dramma con un pedofilo che incontrò nel 1982: “Mi picchiò perché gli dissi no”

Gianluca Grignani e il suo dramma con un pedofilo: “Mi picchiò perché gli dissi no ed invitò gli altri bambini a farlo”. Il bravo cantante ha raccontato la sua difficile infanzia durante l’ultima puntata di Verissimo. E nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ha voluto esordire parlando del momento attuale: “Io non ho bei momenti, sono un uomo in divenire.

Dalla Toffanin Gianluca Grignani e il suo dramma con un pedofilo

Non riesco a essere calmo, non fa parte del mio carattere. Io non li voglio i bei momenti, non mi interessano”. Discorso diverso per i figli, che per Grignani sono “momenti bellissimi e difficilissimi per un uomo come me. È un punto dolente. Mi mancano, la più grande vive con me, gli altri vivono con la madre ma va bene così, lo abbiamo fatto per loro. Chiuderei l’argomento, altrimenti mi viene la lacrimuccia”.

Molestato a 10 anni: Gianluca Grignani e il dramma con un pedofilo

Purtroppo nella vita del cantante c’è stato spazio anche per incontrare un pedofilo che a 10 anni lo molestò: “Io ero un bambino timido. Avevo grande interesse nella musica. Socializzavo tanto, poi nel 1982 ho avuto un incontro strano con un pedofilo. Si sedeva sopra di me e mi chiedeva di avere un rapporto con lui e io gli dicevo: ‘Non ti piacciono le bambine?’. Aveva 18 anni questo ragazzo.

Non riusciva ad avere da me quello che voleva e mi picchiava”.

Il dramma con un pedofilo e il perdono dei genitori: Gianluca Grignani: “Certa gente non va perdonata”

Poi la chiosa: “I miei genitori, sbagliando, preferirono non andare avanti legalmente. Secondo me si doveva fare. Non è una cosa facile da dire. Certa gente non va perdonata. Lui raccontava che mi picchiava ad altri ragazzi, che poi mi hanno preso alla stessa maniera“.