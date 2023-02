Gianluca Grignani e la canzone dedicata al padre: "Non vedo più lui né i miei figli"

Gianluca Grignani e la canzone dedicata al padre: "Non vedo più lui né i mi...

Gianluca Grignani ha dedicato la sua canzone di Sanremo al padre con cui non parlerebbe da anni.

Gianluga Grignani a Sanremo ha portato il suo brano Quando ti manca il fiato, canzone dedicata al suo rapporto complicato con il padre.

Il cantante ha recentemente svelato i retroscena di quel rapporto e ha anche confessato che oggi non sentirebbe né il genitore né i suoi figli.

Gianluca Grignani: il rapporto con il padre

Gianluca Grignani non ha fatto segreto di aver avuto un rapporto complicato con suo padre, che sarebbe stato assente durante la sua infanzia. Oggi l’uomo vive all’estero e i due non parlerebbero ormai da moltissimi anni.

Grignani ha dedicato al loro rapporto il brano Quando ti manca il fiato, dove ha fatto riferimento all’ultima telefonata ricevuta dal genitore e dove lui gli avrebbe chiesto se almeno sarebbe andato al suo funerale.

“Ho paura di essere simile a una persona che ha fatto errori e che non so se dovrei accusare o scusare. Allo stesso tempo mi manca la sua immagine. Quando mi incontro con l’altro suo figlio sento di avere delle radici.

La differenza è che io so dire ti voglio bene e so abbracciare, i miei genitori non lo facevano”, ha confessato al Corriere della Sera.

Dopo la separazione dall’ex moglie, Francesca Dell’Ollio, Grignani ha confessato che non parlerebbe più con 4 dei suoi 5 figli. “Non vedo i miei figli (frequenta solo la maggiore, ndr) non perché non lo voglia ma perché la mia responsabilità ha fatto sì che io decidessi che questa è la cosa giusta da fare.

E questo fa male. Davanti ai figli avrei dovuto gridare e invece sono stato zitto”, ha ammesso il cantante senza scendere ulteriormente nei dettagli della vicenda. In tanti si chiedono se i figli dell’artista romperanno il silenzio in merito alla questione e se sveleranno come stiano realmente le cose.