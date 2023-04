Gianluca Grignani: "Non avrei mai barattato la mia bellezza"

Gianluca Grignani ha confessato cosa significa per lui essere bello e quanto il suo aspetto abbia pesato anche nella sua carriera.

Gianluca Grignani: la confessione

Gianluca Grignani ha affermato di essere consapevole di aver avuto dalla sua parte la bellezza ma ha anche confessato come questa abbia in parte pesato nella sua carriera nel mondo dello spettacolo. “Mi ha penalizzato, mi ha insegnato a essere un bello che non se la mena. Mi ha danneggiato all’inizio. La mia immagine era molto forte, creava gelosie, immaginare un bello in quel mondo, anche se non me ne rendevo conto, con la capacità di scrivere, c’era un bel po’ di gelosia. Che non è stata semplice da gestire per uno come me che è abbastanza ingenuo”, ha confessato il cantante, che ha anche aggiunto che non avrebbe mai barattato il suo aspetto.

“Però è bello essere belli. Chiedete a chi non lo è. Non avrei mai barattato la mia bellezza con niente”, ha affermato.

Il cantante sembra essere riuscito a trovare una nuova stabilità dopo un periodo buio e dopo che, a Sanremo, ha dedicato il suo brano (Quando ti manca il fiato) a suo padre (con cui non ha più alcun rapporto da oltre 10 anni).