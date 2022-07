Gianluca Grignani: “Quella volta che Fiorello mi ha provocato”

Gianluca Grignani ha svelato per la prima volta di aver avuto una discussione con Rosario Fiorello.

Gianluca Grignani ha confessato per la prima volta di aver litigato con Rosario Fiorello nel dietro le quinte di Festivalbar ’95.

Gianluca Grignani: la lite con Fiorello

In molti ricordano una tremenda esibizione di Gianluca Grignani al Festivalbar del 1995 e solo ora il cantante ha confessato per la prima volta i motivi che lo avrebbero portato ad avere una furibonda sfuriata con il pubblico e a lasciare il palco senza altre spiegazioni.

A quanto pare tutto sarebbe cominciato con una lite con Rosario Fiorello – anche lui in gara – che gli avrebbe lanciato una provocazione.

“Arrivai sul palco già nervoso. Fiorello (in gara con un remix di Un mondo d’amore, ndr) nel backstage mi aveva provocato, dicendomi cose che non posso riferire. Corsi sul palco. Mi introdussero dicendo le solite sciocchezze. Io volevo cantare e avevo chiesto di poterlo fare dal vivo. Avevo preparato un’esibizione particolare.

Scoprii invece che c’era il playback. Mi infuriai”, ha svelato Grignani, e ancora (in merito al pubblico): “Uno mi tirò una biglia: mi prese sotto l’occhio. Lo puntai. Volevo scendere e prenderlo a pizze, la sicurezza mi fermò”.

Non è dato sapere se in seguito lui e Fiorello abbiano chiarito, e il famoso showman non ha mai commentato la vicenda.