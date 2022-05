Gianluca Vacchi, gli attuali dipendenti: “Lavoriamo in una bella famiglia”

Dopo le accuse dell'ex colf, Gianluca Vacchi viene difeso dagli attuali dipendenti che hanno descritto l'ambiente di lavoro come una "bella famiglia".

Gli attuali dipendenti di Gianluca Vacchi sono intervenuti a favore del loro datore di lavoro per difenderlo dagli attacchi ricevuti negli ultimi giorni. “Contrariati per quello che hanno letto sui giornali”, hanno pubblicato un video di sei minuti rilanciato da Repubblica definendosi una grande famiglia e contestando le tesi della loro ex collega Laluna Maricris Bantugon, che ha trascinato Mister Enjoy in tribunale chiedendogli un risarcimento da 70 mila euro per straordinari e tfr non pagati.