Gianluca Vacchi grande doppia festa per il compleanno

Il noto influencer e imprenditore Gianluca Vacchi ha festeggiato i suo 55 anni in grande stile: doppia festa in yatch e discoteca

Gianluca Vacchi ha compiuto 55 anni e ha deciso di festeggiarli in grande stile con una doppia festa. Insieme a lui, i suoi amici più cari e la compagna Sharon Fonseca, oltre alla figlia Blu Jerusalema.

Gianluca Vacchi, la doppia festa per i suoi 55 anni: yatch e poi discoteca

Mister Enjoy ha deciso di spegnere le sue 55 candeline in grande stile, anzi, in pieno stile Gianluca Vacchi. L’influencer ha optato per una doppia festa: una prima parte in mezzo al mare, a bordo di un bellissimo yatch, la seconda in una discoteca molto nota di Porto Cervo. Nel locale, Gianluca ha messo in mostra tutte le sue doti da imbonitore, mettendosi alla console per fare il Dj.

L’organizzazione della festa

Ad organizzare il tutto è stata proprio Sharon, la compagna di Gianluca Vacchi, che ha curato il tutto nei minimi dettagli. La modella 27enne venezuelana sta con Vacchi dal 2018 e con lui ha avuto la sua bambina Blu Jerusalema, nata nel 2020, entrambe presenti al momento del taglio della torta sullo yatch.