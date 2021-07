Gianluca Vacchi: il pranzo in piscina sul tavolo galleggiante

Gianluca Vacchi ha condiviso il video del suo pranzo in piscina a bordo di un "tavolo galleggiante".

Gianluca Vacchi stra trascorrendo un periodo di relax con la sua famiglia in Sardegna e sui social non ha mancato di conquistare i fan con i video delle sue vacanze extrlusso.

Gianluca Vacchi: il tavolo galleggiante

Gianluca Vacchi sta trascorrendo le vacanze in Sardegna e sui social non ha mancato di condividere con i fan le immagini dalla sua piscina extralusso, dove ha approfittato dell’acqua fresca per combattere la calura estiva arrivando persino a pranzare direttamente su un “tavolo galleggiante”.

Mr Enjoy – così è conosciuto Vacchi sui social – è famoso per i suoi eccessi e per gli “sfoggi” di lusso che è solito concedersi. Con lui in Sardegna sono presenti la fidanzata Sharon Fonseca e la loro bambina, Blu Jerusalema, che quest’anno ha subito un delicato intervento.

Gianluca Vacchi: la malattia della figlia

Il 27 ottobre Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono diventati genitori della loro piccola Sharon Fonseca. La bambina è nata con una malattia congenita, la palatoschisi, e per questo ha dovuto essere operata a soli 6 mesi. L’operazione fortunatamente è andata per il meglio e la bambina potrà vivere una vita normale grazie all’intervento dei medici. In seguito al suo intervento Gianluca Vacchi aveva espresso la sua commozione via social, dove da mesi cerca di sensibilizzare i fan alla delicata condizione contro cui si troverebbero a combattere numerose famiglie di bambini affetti da palatoschisi.

“Il nostro piccolo angelo Blu è stata operata per correggere la palatoschisi congenita. Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante. Lei, con la sua dolcezza e la sua forza, ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata (…) Adesso siamo a casa e ringraziando Dio rivolgiamo un pensiero di solidarietà a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature.

Che Dio possa sempre proteggerli e benedirli”, aveva scritto l’imprenditore.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca: la vita privata

L’imprenditore sembra essere più innamorato che mai della modella Sharon Fonseca e in tanti si chiedono se i due, prima o poi, convoleranno a nozze. Per il momento la coppia sembra interessata unicamente a godersi il tempo con la piccola Blu, ma in tanti sperano nei loro fiori d’arancio in futuro.