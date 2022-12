Gianluca Vialli ha telefonato a Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus e del Napoli. Una telefonata molto commovente.

Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus e del Napoli, ha ricevuto una commovente telefonata da Gianluca Vialli, che si trova ricoverato in una clinica a Londra, dove sta lottando contro la malattia.

Gianluca Vialli, la commovente telefonata: “Vieni, ho voglia di vederti”

Il mondo del calcio è ancora con il fiato sospeso per le condizioni di Gianluca Vialli. A sostenere l’amico anche Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus e del Napoli, adesso giornalista e commentatore tecnico. Come riportato dal Corriere dello Sport, Gianluca Vialli gli ha telefonato. “Vieni, che ho voglia di vederti” gli ha detto. Mauro è stato molto vicino a Vialli negli ultimi anni.

Gli ha fatto da testimone di nozze e da padrino di battesimo a una delle figlie. Insieme hanno creato la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, attiva nella lotta alla sclerosi laterale amiotrofica.

Le condizioni di Vialli

Le condizioni di salute di Gianluca Vialli, negli ultimi giorni, si sono aggravate ed è stato ricoverato d’urgenza a Londra. Il suo tumore al pancreas, che lo ha colpito nel 2017, si è aggravato e il campione sta lottando con tutte le sue forze.

Accanto a lui gli amici e la famiglia, che si sono stretti per sostenerlo e donargli tutta la forza e l’amore possibili. Anche i tifosi stanno cercando di far sentire tutto il loro affetto e il loro sostegno.