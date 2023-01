Gianluca Vialli, la moglie Cathryn e le figlie Olivia e Sofia. Un amore lontano dai riflettori

Dietro al dolore per la morte dell’ex calciatore e dirigente Gianluca Vialli c’è quello della sua famiglia.

Vialli infatti si era sposato nel 2003 con l’ex modella e arredatrice Cathryn White Cooper, un amore quello tra i due che è durato fino alla morte di lui sopraggiunta in queste ultime ore. Della sua famiglia non sappiamo molto. La loro unione è sempre stata ben salda e vissuta nel più completo riserbo anche nel periodo duro della malattia del campione.

Vialli, la moglie e figlie. Chi è Cathryn White Cooper

L’amore tra Gianluca Vialli e Cathryn White Cooper è iniziato oltre vent’anni fa, nel 1998. Lei aveva una carriera da modella alle spalle ed era un’arredatrice, mentre Vialli a quel tempo aveva già raggiunto il suo apice ed era già considerato uno dei campioni indiscussi del nostro calcio. Cathryn, originaria del Sudafrica, non ha mai smesso di stare vicino al marito e il suo amore non ha vacillato nemmeno nel corso dei giorni più critici per Vialli.

Le due figlie Olivia e Sofia

Dal matrimonio con Cathryn sono nate due figlie, Olivia e Sofia. In una intervista al The Times nel 2020 ha raccontato un aneddoto davvero molto bello e struggente. Le due infatti lo “hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia”. Ha infine spiegato: “Ho anche chiesto a mia moglie quali trucchi usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c’erano anche giorni in cui mi chiudevo in bagno per piangere”.