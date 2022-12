Gianluca Vialli resta grave: la sorella e Massimo Mauro gli fanno visita in ospedale

Proseguono a Londra le terapie per l’ex giocatore di Samp e Juve e capo delegazione della Nazionale Gianluca Vialli.

Nel frattempo, familiari e amici vanno e vengono dall’Italia per non lasciarlo solo durante le feste di Natale. Non manca, tra gli altri affetti, quello dell’ex calciatore Massimo Mauro: «Vieni, ché ho voglia di vederti» gli ha detto al telefono Vialli. Mauro è in questo momento a Londra per salutare l’amico, di cui è anche testimone di nozze e padrino di battesimo di una delle figlie.

Vialli sta lottando contro un tumore al pancreas

Ricoverato in una clinica londinese, Gianluca Vialli continua a lottare contro il tumore al pancreas con cui ha dovuto fare i conti la prima volta nel 2017. Da vero sportivo, l’ex calciatore continua a non arrendersi, nonostante le tante difficoltà: «Ti prende come un senso di vergogna, come se quel che ti è successo fosse colpa tua. Giravo con un maglione sotto la camicia, perché gli altri non si accorgessero di nulla» aveva commentato parlando per la prima volta della sua malattia in un’intervista al Corriere della Sera.

Gli affetti non lo lasciano solo

Dopo la visita dello scorso sabato della madre 87enne e del fratello Nino, è il turno degli altri fratelli (Mila, Marco e Maffo). Ora da Vialli la sorella insieme all’amico Massimo Mauro, ex giocatore di Juventus e Napoli e cofondatore con il capo delegazione della Nazionale della Fondazione Vialli e Mauro contro la Sla.