Gianmaria Antinolfi da censura: le confessioni piccanti su un Vip della Casa

Gianmaria Antinolfi sembra essere pronto a tutto nella Casa del Gf Vip, rivelando la sua preferita tra le inquiline del reality di Canale 5

Gianmaria Antinolfi è noto ai più per essere stato il flirt di Belen Rodriguez, Soleil Sorge e Dayane Mello. L’imprenditore partenopeo sembra dunque essere stato scelto per il Grande Fratello Vip proprio per portare avanti la sua opera da playboy.

Nelle score ore notturne, infatti, il 36enne ha rivelato ad Alex Belli che sarebbe disposto anche ad avere rapporti intimi sotto le telecamere. Pare peraltro che Antinolfi abbia già puntato una delle ragazze della Casa: chi sarà mai?

“Gianmaria e sophie in confessionale” Soleil: ehh nuova coppia ✈️ 🐍 #gfvip — miry😊 (@miry08371751) September 18, 2021

Per me con sophie ci proverà gianmaria, lo dico dal giorno zero #GFVIP — Martina (@Martinaf313011) September 18, 2021

Gianmaria e Sophie starebbero benissimo insieme perché entrambi hanno lo stesso obiettivo: apparire. Mentre con Andrea Casalino non ce la vedo per niente, lui mi sembra un tipo sincero, non fa per lei 😂#gfvip — Lust For Life 🪐 (@lustforlifexxe) September 19, 2021

Gianmaria Antinolfi pronto a tutto

Ebbene, l’inquilina entrata nelle mire “predatorie” di Gianmaria è la bella e giovanissima Sophie Codegoni. L’ex di Belen ha peraltro precisato: “Avevo pensato di entrare qua dentro e fare il macello. Non sono uno che si vergogna di fare certe cose. Se c’è una che mi piace prendo e vado, se lei vuole”. Il napoletano ha inoltre sottolineato di non provare più nulla per Soleil, con la quale ha avuto un chiarimento proprio nell’ultima diretto del reality di Canale 5.