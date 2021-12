Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: “L’interesse da parte mia non c’è”

Nascerà qualcosa tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme? L'imprenditore si è espresso sulla questione.

Archiviata la liaison con Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi ha mostrato un certo interesse verso la nuova concorrente Federica Calemme ma al momento entrambi non sembrano aver preso una decisione.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

L’ingresso di Federica Calemme nella casa del GF Vip è praticamente coinciso con la fine della liaison tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni e l’imprenditore, famoso latin lover, non ha perso tempo e ha da subìto manifestato il suo interesse verso la modella.

Confidandosi con gli altri concorrenti, Federica Calemme ha lasciato intendere di non essere pronta a una storia all’interno della Casa e, poco più tardi, Gianmaria si è detto dello stesso avviso: “Io ho bisogno di un po’ di tempo per me, voglio vivermi del tempo da solo […] Mi sono reso conto che sono stato molto carino con lei ma i miei modi possono essere fraintesi, l’interesse da parte mia non c’è”, ha dichiarato l’imprenditore, il cui interesse per Federica sarebbe già sparito.

Gianmaria Antinolfi: le lodi verso la nuova concorrente

Quando Gianmaria ha conosciuto Federica Calemme non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto, a suo avviso, fosse bellissima sia fuori che dentro. In tanti credono che presto tra i due possa nascere qualcosa di più che una semplice amicizia ma al momento, sulla questione, tutto tace.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni

Tra Sohie e Gianmaria il rapporto non è stato semplice fin dall’inizio e, dopo alcuni tentativi di stare insieme all’ex volto di Uomini e Donne, Gianmaria ha messo fine alla relazione. “Penso sia inutile insistere […] io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni.

Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Ho avuto questi pensieri per troppo tempo nella mia vita, adesso basta. Adesso ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto. Per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso”, ha dichiarato.