Gianmaria Antinolfi: il fratello Francesco conquista i fan dei social

Gianmaria Antinolfi al GF Vip ha ricevuto la visita di suo Francesco, che ha finito per attirare su di sé l'attenzione dei fan sui social.

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Gianmaria Antinolfi ha ricevuto la visita di suo fratello, Francesco Perillo, che ha finito per conquistare i fan dei social.

Gianmaria Antinolfi: il fratello

Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi ha ricevuto la visita a sorpresa di suo fratello, Francesco Perillo, che gli ha espresso il suo orgoglio per il suo percorso all’interno del reality show e gli ha dato la sua benedizione per la sua liaison con Sophie Codegoni.

Il fratello di Gianmaria lavora in uno studio dentistico a Napoli e lui e l’imprenditore condividono la stessa madre (mentre hanno padri diversi). Il loro legame sarebbe davvero unico e lo stesso imprenditore ha confessato di aver “cresciuto” suo fratello: “è il mio cucciolo, me lo sono cresciuto. Abbiamo vissuto insieme sempre, siamo fratelli più che di sangue, condividiamo tutto e ci sentiamo tutti i giorni”, ha dichiarato l’ex fidanzato di Belen, mentre in tanti tra i suoi fan sui social hanno iniziato a seguire suo fratello.

Gianmaria Antinolfi tra Soleil e Sophie

Nella casa del reality show Gianmaria Antinolfi si è trovato a dover scegliere tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, e alla fine l’imprenditore ha deciso di proseguire la sua conoscenza con l’ex tronista di Uomini e Donne, per cui aveva già dimostrato un certo feeling al suo ingresso nel programma. Tra i due l’intesa sembra essere sempre più forte ma Sophie ha dimostrato di avere alcuni dubbi riguardo al suo rapporto con l’imprenditore.

Gianmaria Antinolfi: i dubbi di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha ricevuto un aereo da un misterioso corteggiatore al GF Vip 6. La vicenda ha creato nuovi dubbi nell’influencer, che finalmente sembrava aver trovato un equilibrio accanto a Gianmaria.

“Lui è veramente stato super rispettoso, ci siamo divertiti, c’è una chimica a livello fisico veramente pazzesca, ma… non ho delle risposte dentro di me. Sono entrata qui con una incertezza, solo con sensazioni forti.

A oggi ti dico che sto benissimo con Gian ma ho questo pensiero nella testa che mi frulla e mi blocca. Quell’aereo lì mi ha lasciato mille dubbi… mille pensieri, non riesco a capire… Non pensavo succedesse questo. Di solito se ho un dubbio dentro di me non riesco ad aprirmi con altre persone. Non pensavo potesse succedere che provassi determinate cose con altre persone”, ha dichiarato l’ex volto di Uomini e Donne.