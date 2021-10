Gianmaria Antinolfi non è veramente un imprenditore? L’indiscrezione

Secondo alcuni rumor in circolazione Gianmaria Antinolfi non sarebbe affatto un imprenditore come da lui affermato.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi, ha più volte dichiarato di essere un imprenditore. Sui social è però emersa un’altra verità sul suo conto.

Gianmaria Antinolfi non è un imprenditore

Secondo indiscrezioni Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Belen Rodriguez, non sarebbe affatto un imprenditore come da lui affermato: sembra infatti che il neoconcorrente del GF Vip sia l’addetto alle vendite di una conceria.

A svelarlo via social è stata Deianira Marzano, che ha postato alcune informazioni reperite sui canali ufficiali di Gianmaria Antinolfi. L’ex fidanzato di Belen confermerà la questione?

Gianmaria Antinolfi chi è

Classe 1985 e originario di Napoli, Gianmaria Antinolfi è sempre stato lontano dal mondo dello spettacolo. Nel 2020 il suo nome è balzato agli onori delle cronache per la sua liaison con la showgirl argentina Belen Rodriguez, presto conclusasi in un nulla di fatto.

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge

Oltre a Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi è stato legato anche a Soleil Sorge che ha avuto modo di incontrare di nuovo nella casa del GF Vip. Nonostante la liaison tra i due sia durata meno di un batter di ciglia, Gianmaria Antinolfi e l’influencer se ne sono già dette di tutti i colori all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy