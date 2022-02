Gianmaria Antinolfi sbarca a Temptation Island? “Per nessuna cifra al mondo”

Gianmaria Antinolfi ha svelato perché non prenderebbe mai parte a Temptation Island dopo la sua esperienza al GF Vip.

Terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi sembra essere più felice che mai accanto alla fidanzata Federica Calemme, e per questo avrebbe deciso di non prendere parte a Temptation Island.

Gianmaria Antinolfi è più felice che mai dell’amore sbocciato per Federica Calemme nella casa del GF Vip e anche a causa del sentimento provato verso la modella, ha deciso di non partecipare a Temptation Island neanche se gli venisse proposto:

“Non lo farei per nessuna cifra al mondo, l’amore per me è una cosa seria e pur essendo un fan del programma di Canale Cinque, non riuscirei mai a mettere in gioco il mio cuore.

E non perché potrei cadere in tentazione ma perché il rispetto per la mia fidanzata supera le logiche televisive”, ha dichiarato l’imprenditore latin lover.

Gianmaria Antinolfi: il viaggio a Parigi

Lui e Federica Calemme ssembrano essere felici e uniti e, come a lei rpomesso, l’imprenditore la porterà presto a Parigi. Per quanro riguarda progetti più a lungo termine – come le nozze – Gianmaria non ha dubbi: è troppo presto per iniziare a parlarne e, del resto, lui e Federica si frequentano solo da pochi mesi.

“E’ troppo presto, non corriamo. Per adesso la porto a Parigi come avevo promesso”, ha dichiarato l’imprenditore diventato celebre per un flirt avuto in passato con Belen Rodriguez.

Proprio sulla showgirl argentina Gianmaria ha recentemente svelato: “Con Belen è stata una frequentazione breve ma intensa. La trovo una persona meravigliosa. Empatica, super carismatica, divertente, è stato molto bello sinceramente”