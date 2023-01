gIANMARIA: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

gIANMARIA: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

gIANMARIA: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

Quello del 2023 si preannuncia come il Festival di Sanremo dei giovanissimi.

Dopo Shari, infatti, sempre del 2002 è gIANMARIA (scritto proprio così), che porterà sul palco dell’Ariston un brano che si intitola “Mostro”. Cerchiamo di capire di più su questo artista eccentrico, che ha già esperienza con la kermesse.

gIANMARIA, chi è: età e altezza

gIANMARIA, nome di battesimo Gianmaria Volpato, è nato nel 2002 a Vicenza, e alto 1 metro e 73 e ha quindi 20 anni. Già da giovanissimo compone e registra brani, appassionandosi soprattutto all’hip hop italiano e internazionale e conformandosi già come paroliere e cantautore.

Le sue collaborazioni iniziali con Bias, che tra gli altri produce anche Madame (anche lei concorrente a Sanremo 2023) lo portano a sviluppare un suono unico e particolarissimo. Tra i suoi singoli segnaliamo “Mamma Scusa” e “Ascolta”.

gIANMARIA, da X Factor a Sanremo

Partecipa nel 2021 alla quindicesima edizione di X Factor. Qui emoziona i giudici (e anche il pubblico) con i suoi inediti “I suicidi“ e “Senza Saliva” e finisce per classificarsi in seconda posizione.

Del 2022 il suo debutto live. Nel 2022, ha calcato per la prima volta il palco del Teatro Ariston per poi vincere l’edizione di quell’anno di Sanremo Giovani con il brano “La città che odi”. Chissà che non risulti vincitore anche di Sanremo 2023.