Gianna Nannini si prepara a tornare live: debutto al Circo Massimo

Milano, 9 mag. (askanews) – Poche settimane separano Gianna Nannini dallo speciale rock show del 26 giugno al Circo Massimo di Roma che inaugura ufficialmente il suo ritorno live per l’estate 2025. Nell’attesa, la rocker senese lancia in radio e su tutte le piattaforme digitali Panorama, il nuovo singolo fuori da oggi, venerdì 9 maggio, per Columbia Records/Sony Music Italy.

Grazie alla sinergia creativa di Gianna, Raige, Pacifico e Francesco “Katoo” Catitti accompagnata dalla produzione di Canova, Panorama pulsa di un’energia ribelle e una grinta indomita. Sulla cassa dritta della batteria, un forte desiderio carnale corre a tutta velocità / su quella pelle nuda panorama, rendendo Panorama un inno all’amore senza catene, viscerale e immediato come la brezza d’estate sulla pelle scoperta.

Manca sempre meno alla partenza del Sei nell’anima – Festival European leg 2025, i live estivi che porteranno Gianna a calcare i palchi di alcuni dei festival più importanti d’Europa. Al fitto calendario estivo e al live nella capitale, si aggiungono altri 2 speciali rock show: la rocker italiana farà tappa anche alla Reggia di Caserta (17 settembre) e all’Arena di Verona (21 settembre), quest’ultimo già sold out.

I live estivi si aggiungono al grande mosaico del progetto Sei nell’anima che – oltre al tour europeo indoor – comprende l’album “Sei nel l’anima” (pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy), il film “Sei nell’anima” disponibile su Netflix e liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo “Sei nell’anima (Cazzi miei)”.