Gianna Nannini, spuntano i retroscena sulla lite con Mara Maionchi

Gianna Nannini e Mara Maionchi hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica quasi contemporaneamente. In un primo momento, però, i loro rapporti sono stati tutt’altro che idilliaci: sono spuntati retroscena sulla lite.

Gianna Nannini: la lite con Mara Maionchi

Mara Maionchi è sbarcata sulle scene musicali nostrane nel lontano 1967, muovendo i primi passi presso l’Ariston Records. In seguito è diventata addetta stampa della casa discografica Numero Uno, poi ha assunto il ruolo di responsabile editoriale presso la Dischi Ricordi. E’ proprio in quest’ultima occasione che ha scoperto una giovanissima Gianna Nannini. Con il tempo hanno costruito un rapporto di reciproca fiducia e stima, ma in principio hanno avuto faccia a faccia parecchio accesi.

I retroscena sulla lite tra Gianna Nannini e Mara Maionchi

Intervistata dal Corriere della Sera, Mara ha raccontato alcuni retroscena sulla lite con Gianna. La Maionchi, ripercorrendo la sua carriera, ha così parlato della Nannini:

“Quando la sentii suonare per la prima volta, mi commossi. (…) Era un vulcano, una voce incredibile… Una volta facemmo una litigata furiosa, tirai un cazzotto sul tavolo!“.

Mara Maionchi: le stranezze degli artisti

Tralasciando la lite con la Nannini, Mara ha così ripercorso la sua carriera, parlando anche delle stranezze di alcuni artisti: