Gianni Morandi categorico su Amadeus: “Deve continuare con Sanremo”

In conferenza stampa un entusiasta Gianni Morandi è categorico su Amadeus in conduzione all'Ariston e in direzione artistica: “Deve continuare con Sanremo”

Nel corso della vulcanica conferenza stampa a suggello del riuscitissimo 72mo Festival di Sanremo Gianni Morandi è stato categorico sul conduttore Amadeus: “Deve continuare con Sanremo”.

Gianni Morandi su Amadeus vede il poker alla conduzione: “Deve continuare”

La questione è senza appello e per l’eterno ragazzo della canzone italiana il conduttore, che ha incasellato una edizione numero tre con numeri monstre, merita di fare poker all’Ariston perché è “come Pippo Baudo”.

Il “Pippo Baudo di oggi” che deve mantenere la direzione artistica per la quarta volta

Ha spiegato Gianni Morandi: “Amadeus deve continuare, è un Pippo Baudo di oggi“. Insomma, il poker ad Ama lo chiedono un po’ tutti, ma se a chiederglielo è Morandi la cosa sa ancor più di investitura ufficiale. Perciò Morandi ha detto: “Il direttore artistico deve continuare ad essere lui”. E il diretto interessato? Proprio in sede della medesima conferenza stampa di conclusione dell’edizione 72 del festival non aveva escluso la cosa, ma al tempo stesso aveva fatto capire che l’impegno è grande e non è solo concentrato nelle serate finali.

Tutti vogliono Ama, ma Ama che ne pensa? “Ne parleremo e ci penserò”

Commentando l’auspicio dell’Ad RAI Carlo Fuotes ha spiegato: “Avremo modo di parlarne insieme, ci penserò”. Poi Amadeus ha precisato: “Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C‘è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria”.