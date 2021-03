Gianni Morandi si mostra sorridente dall'ospedale in cui è ricoverato a causa delle ustioni riportate lo scorso 11 marzo.

Gianni Morandi è ancora ricoverato in ospedale a causa delle ustioni riportate accidentalmente lo scorso 11 marzo in una caduta su un rogo di sterpaglie, ma non perde il sorriso. Il cantautore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra le mani, ancora parzialmente avvolte nei bendaggi.

I medici si stanno occupando di lui e la speranza è che possa essere presto dimesso. “E’ più dura del previsto”, aveva scritto qualche giorno fa.

Il post di Gianni Morandi

Anche dalla stanza in cui si trova ricoverato, presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Bufalini” di Cesena, Gianni Morandi non perde occasione per mostrarsi sorridente ai suoi fans. Il cantautore ha le mani ancora avvolte dai bendaggi, ad eccezione che per alcune dita della sinistra, in fase di guarigione.

Tra di esse tiene un ulivo, simbolo Pasquale.

“Dall’ospedale Bufalini di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti!”, questo il suo messaggio. E precisa, come di consueto, l’autore della fotografia. Yash, in questo caso. Qualche giorno fa la presenza della moglie Anna in ospedale, date le restrizioni dettate dalla pandemia, aveva acceso la polemica. Soltanto messaggi di affetto, invece, in questa occasione, da parte degli utenti nei confronti dell’amato cantautore.