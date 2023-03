Gianni Morandi: il figlio Pietro è un rapper alla ricerca della sua strada

Nel corso di una recente conferenza stampa coi giornalisti, Gianni Morandi ha parlato del rapporto con suo figlio Pietro, in arte Pietro Tredici. Il ragazzo ha 25 anni ed è un rapper; ha pubblicato un nuovo album, dal titolo “Solito posto, soliti guai”. Il cantante di Monghidoro ha spiegato che lui e Pietro si parlano molto poco, ma a volte il ragazzo lo chiama improvvisamente per sapere come sta. Gianni ha aggiunto: “Ha un percorso tutto suo, vuole staccarsi il più possibile dall’essere il figlio di Gianni Morandi”. Pietro, artisticamente, è infatti alla ricerca della sua strada.

Gianni Morandi: chi è suo figlio Pietro?

Certo, essere figli di una leggenda come Gianni Morandi può essere difficile se si vuole seguire un percorso musicale. Bisogna sempre fare i conti con la grandezza della figura paterna. Questo lo sa bene Pietro Morandi. Il giovane è nato nel 1997 a Bologna ed è figlio di Gianni e di sua moglie Anna Dan. Intervistato a Radio Deejay, Pietro ha spiegato che da piccolo non andava mai in studio con suo padre, in quanto aveva bisogno di trovare la sua identità.

Le somiglianze con papà Gianni

Pietro e Gianni non sono del resto così diversi. Come informa il Corriere della sera, dal padre il giovane ha ereditato l’allegria, il talento di musicale e la voglia di stare in buona compagnia. Come Gianni, anche Pietro è molto spiritoso: nel corso della sua ospitata a Radio Deejay, ha fatto una divertente imitazione del suo genitore.

Ecco la foto di Pietro Tredici.