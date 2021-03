Dal Cento grandi ustionati di Cesena Gianni Morandi ha condiviso una foto in cui si vede la sua mano ustionata.

Gianni Morandi si trova al Cento grandi ustionati di Cesena, dove per la prima volta ha condiviso una foto in cui si vede la sua mano ustionata.

Gianni Morandi: la mano ustionata

Da settimane, a seguito del grave incidente avuto nella sua casa di Bologna, Gianni Morandi si trova al Centro grandi ustionati di Cesena.

Il cantante ha ripreso da pochi giorni a pubblicare post su Instagram e in una delle sue ultime foto (dedicata alla domenica delle palme) si è mostrato con le mani fasciate e le dita ustionate. In tanti tra i fan sui social gli hanno mostrato il loro sostegno e fatto gli auguri per una pronta guarigione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Nei giorni scorsi, pur essendo ricoverato, Morandi aveva attirato contro di sé una bufera mostrandosi insieme a sua moglie Anna Dan, che si era recata in ospedale per aiutarlo a mangiare. In tanti non hanno gradito il post pubblicato dal cantante e si sono chiesti come mai a sua moglie fosse consentito fargli visita (mentre, con le attuali norme in vigore, chi si trova in ospedale non può ricevere visite dai propri cari).

Ancora non è chiaro quando Gianni Morandi potrà lasciare il Cento grandi ustionati. Per il momento il cantante è costretto a indossare delle fasciature a entrambi le mani a seguito delle ustioni che lui stesso si è procurato mentre bruciava degli arbusti nella sua casa di campagna. In tanti hanno espresso preoccupazione per le sue condizioni di salute, ma Morandi si è mostrato come sempre sorridente e ottimista.