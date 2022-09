Gianni Morandi mostra la mano ustionata: le reazioni sui social

Per la prima volta Gianni Morandi ha mostrato le gravi ustioni da lui riportate alla sua mano destra.

Gianni Morandi: la mano ustionata

Nel 2020 Gianni Morandi è stato protagonista di un terribile incidente mentre si trovava nella sua casa di campagna a Bologna: il cantante stava dando fuoco ad alcune sterpaglie quando è finito dentro al rogo, riportando gravi ustioni.

In particolare il cantante ha riportato ustioni alla mano destra, che finora ha sempre mostrato avvolta da una fasciatura.

Solo adesso il cantante ha deciso di non nascondere più la mano ustionata e nelle ultime ore sui social una foto in cui sono ben visibili le ustioni da lui riportate ha scatenato le reazioni dei suoi fan. In particolare molti hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà al cantante, che a causa dell’incidente ha quasi rischiato di morire.

Gianni Morandi: l’incidente

A seguito dell’incidente il cantante ha trascorso diversi mesi nel Centro Grandi Ustionati di Cesena e ha subito alcuni interventi. Solo il tempo potrà guarire del tutto le ferite riportate dal cantante, che ha dichiarato: “Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. Ho salvato la faccia ma non mi ero mai reso conto che cosa sono le mani per un essere umano.

Il nostro cervello al 70% usa le mani”.