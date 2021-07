Gianni Morandi punge Harry Styles: “Secondo voi è lui che copia me o viceversa?”

Gianni Morandi ha ironizzato su una caratteristica che avrebbero in comune lui e il cantante britannico Harry Styles.

Gianni Morandi ha scritto un post ironico via social in merito ai suoi look e a quelli della star britanicca Harry Styles, ex componente degli One Direction.

Gianni Morandi e Harry Styles: l’ironia del cantante

Gianni Morandi ha scritto un post ironico sui social dove ha mostrato come alcuni dei suoi look fossero del tutto identici a quelli della star britannica Harry Styles, ex volto degli One Direction.

“Harry Styles, questo giovane cantante inglese è una vera star. L’ho conosciuto a Sanremo, nel 2012, quando lo presentai come componente del gruppo One Direction. Adesso fa il solista, con grande successo. Guardate queste foto, secondo voi, è lui che copia me o viceversa?”, ha scritto Morandi scatenando l’ironia dei fan dei social per i suoi look “identici” a quelli di Harry Styles.

In tanti sui social hanno colto la palla al balzo per scherzare col cantante italiano a proposito di alcuni suoi improbabili look: “Non lo so Gianni, però dovreste cambiare entrambi stilista…”, ha scritto un fan al cantante.

Gianni Morandi: l’incidente

A marzo 2021 Gianni Morandi ha vissuto un grave incidente: mentre bruciava alcune sterpaglie nella sua casa a Bologna il cantante è inciampato nel fuoco e ha riportato ustioni sul 15% del corpo. Per questo motivo è dovuto restare per diversi mesi in ospedale, e ancora oggi sta seguendo un periodo di riabilitazione. In tanti sui social hanno espresso il loro supporto e il loro affetto a Morandi, che non appena ha potuto è tornare a postare i suoi messaggi colmi d’ottimismo.

“La mano sinistra, quella che fa gli accordi (quando suona la chitarra, ndr), si muove abbastanza bene, direi che è quasi recuperata. La mano destra in questo momento è piuttosto debole, dovrò fare molta fisioterapia, ci vorrà del tempo. Bisogna ridarle vitalità, diciamo”.

Gianni Morandi: la vita privata del cantante

Durante questo momento particolarmente difficile dovuto al grave incidente da lui avuto lo scorso marzo, accanto a Morandi è sempre rimasta presente la moglie Anna Dan, con cui è convolato a nozze nel 2004.

I due hanno avuto insieme un figlio, Pietro, nato nel 1997. Oggi la coppia è più unita che mai e spesso il cantante dedica i suoi messaggi d’amore via social alla moglie Anna.