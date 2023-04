Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è una delle fiction più amate della Rai. A Matera sono iniziate le riprese della terza e attesissima stagione e sul set c’è anche un attore d’eccezione: Gianni Morandi comparirà sul piccolo schermo. Il cantante sarà infatti una Guest star: una sorpresa davvero speciale che non potrà che fare piacere ai fan dell’artista e non solo.

Gianni Morandi sul set di Imma Tataranni 3: in quale ruolo lo vedremo

Sentito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Gianni Morandi ha spiegato che il suo sarà un cameo: “Ho girato una specie di cameo con Vanessa Scalera. È una cosa che andrà in onda molto più avanti”. Il cantante però è un veterano del piccolo e grande schermo: Tra il 2017 e il 2019 ha vestito i panni del pediatra Pietro Sereni in “L’isola di Pietro”, mentre a inizio anni ’60 ottenne una grande notorietà con la trilogia “In ginocchio da te” (1964), “Non son degno di te” e “Se non avessi più te” del 1965.

Su Matera: “Ho visto posti incantevoli”

Non ultimo Gianni Morandi ha raccontato come ha vissuto i giorni a Matera, città che lo ha ospitato: “È proprio vero, Matera è bella e fascinosa e la sua gente è accogliente e ospitale. In questi giorni ho visto posti incantevoli e diciamolo pure: i suoi luoghi, la sua luce, i profumi, i colori la rendono magnifica. E poi ci sono i piacevoli ristorantini, alberghi curati nei dettagli, vicoli antichi, strade piccole e lunghe come le feritoie dei castelli e quelle larghe e bianche come Gerusalemme. Sono state giornate belle anche se noi lavoravamo”.