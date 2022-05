Gianni Morandi torna in tv: uno show speciale dedicato alla sua carriera

Gianni Morandi torna su Rai1 con uno show tutto suo per festeggiare la sua lunga carriera artistica, piena di successi.

Gianni Morandi è pronto a tornare in televisione, su Rai1, con uno show tutto suo per festeggiare al meglio la sua lunghissima carriera artistica, ricca di successi.

Gianni Morandi torna in tv con uno speciale sulla sua carriera

Gianni Morandi ha avuto una carriera artistica molto lunga e piena di soddisfazioni e successi. Un tempo non era così facile ottenere un disco di platino e l’eterno ragazzo di Monghidoro ha fatto una lunga gavetta, riuscendo anche a tagliare questo traguardo importante. Il disco di platino per il brano che Morandi ha portato al Festival di Sanremo, “Apri tutte le porte“, scritto da Lorenzo Cherubini, è solo l’ultimo di tanti successi.

Un sodalizio tra Gianni e Jovanotti che potrebbe arrivare anche in tv. Sicuramente Gianni Morandi è pronto per tornare su Rai1, con uno show davvero speciale per celebrare la sua carriera.

Lo show di Gianni Morandi

Gianni Morandi ha già avuto occasione di stare in televisione. Pensiamo al preserale musicale per i giovani dei primi anni ottanta, “10 Hertz”, e alla consacrazione nella prima serata di Rai1 degli anni novanta grazie al direttore Agostino Saccà, insieme a Bibi Ballandi, in “C’era un ragazzo”.

Nella prossima stagione rivedremo Morandi nei panni di uno show man, per uno spettacolo dedicato ai suoi fantastici 60 anni di carriera. Una grande festa televisiva in cui il cantante attraverserà la sua carriera musicale, con tantissimi brani importanti. Lo show potrebbe anche ospitare l’amico Jovanotti, per una collaborazione sicuramente molto originale.