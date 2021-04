Gianni Sperti confessa i ritocchi al viso: “Ho fatto il minimo indispensabile”

Gianni Sperti ha confessato di essersi sottoposto a dei ritocchi al viso e ha spiegato di essere favorevole alla chirurgia plastica.

Gianni Sperti non ha fatto segreto di essere ricorso alla chirurgia plastica e per la prima volta ha parlato dei suoi ritocchi al viso.

Gianni Sperti: i ritocchi di chirurgia plastica

L’opinionista Gianni Sperti ha dichiarato più e più volte di non essere contrario alla chirurgia plastica, e lui stesso ha ammesso di aver ceduto a qualche punturina per migliorare il proprio aspetto.

“Se mi sono rifatto qualcosa in viso? Qualcosa sì ma il minimo indispensabile, nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato tutto il viso”, ha confessato, e ancora: “Io sono favorevole alla chirurgia estetica, e so che a questa affermazione pioveranno valanghe di giudizi gratuiti che sono ormai abituato a leggere. Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico 365 giorni l’anno. Sono una persona a cui piace cambiare molto spesso.”

Gianni Sperti ha più volte stupito i suoi fan anche con degli esagerati cambi di look: ad esempio in più d’un caso ha deciso di rinunciare alla sua chioma scura per optare a una tinta biondo platino.

La questione ha più volte sollevato critiche e commenti da parte dei fan dei social, ma Sperti si è detto sempre incurante dei giudizi altrui.