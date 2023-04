Gianni Sperti: "Faccio fatica ad uscire per strada a causa dell'ansia"

Anche Gianni Sperti, come tante persone comuni, combatte con l’ansia. L’opinionista di Uomini e Donne ha confessato che fa fatica anche ad uscire per strada.

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in vista del suo cinquantesimo compleanno, Gianni Sperti si è raccontato senza filtri. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato anche delle proprie fragilità, quelle che dallo schermo televisivo nessuno nota. Gianni ha confessato che combatte da tempo con l’ansia, tanto che a volte fa fatica anche ad uscire per strada.

Sperti ha dichiarato:

“A causa dell’ansia faccio fatica a uscire per strada . Ho delle insicurezze, non sempre mi sento all’altezza delle situazioni. Però ecco, non c’è nulla di male a farsi curare e a parlare dei percorsi terapeutici”.

Così come tante persone comuni, anche Gianni soffre d’ansia. L’opinionista di Uomini e Donne non ha nascosto che la psicoterapia lo sta aiutando.

Sperti ama il ruolo di opinionista a Uomini e Donne, motivo per cui si arrabbia da morire quanto avverte che qualcuno sta prendendo in giro il programma. Ha dichiarato:

“Non sopporto quando mi mentono. Non tanto per la bugia in sé, ma per la presa in giro nei miei confronti. Perché chi lo fa, pensa che io sia stupido e questo non lo accetto”.