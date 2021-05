Gianni Sperti, il possibile addio di Gemma e il rapporto con Tina: la confessione

Gianni Sperti ha confessato dettagli e retroscena del suo rapporto con Tina Cipollari.

L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, si è confessato con il cuore in mano e senza filtri, raccontando i retroscena del suo rapporto con Tina Cipollari e della sua amicizia con Gemma Galgani.

Gianni Sperti: i rapporti con Tina Cipollari

Gianni Sperti è uno dei volti più noti e storici di Uomini e Donne e per la prima volta ha confessato dettagli e retroscena del suo ruolo all’interno del programma, senza dimenticare ovviamente di raccontare i retroscena sul suo rapporto con la storica collega con l’opinionista Tina Cipollari. “Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime”, ha dichiarato Gianni Sperti in merito alla sua amicizia con Tina, che di recente è stata assente al dating show di Maria De Filippi per via del suo trasferimento.

Gianni Sperti: i rapporti con Gemma Galgani

Un’altra delle presenze fisse allo show di Maria De Filippi è Gemma Galgani, dama del trono over, che ormai per Gianni Sperti è come “una di famiglia”. Di recente sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti un possibile addio di Gemma dal programma. La questione per il momento non ha ricevuto conferme né smentite dalle fonti ufficiali del programma, ma per Gianni sembra che questa ipotesi sia lontana.

Rispetto al futuro del programma infatti l’opinionista ha dichiarato: “Sono quasi certo che Gemma sarà ancora con noi”. L’opinionista di Uomini e Donne ha anche affermato che per lui Gemma Galgani sarebbe “innamorata dell’amore” mentre a suo dire Isabella sarebbe una donna centrata e risoluta.

Gianni Sperti: la vita privata

Da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, Gianni Sperti ha affermato di essere single. In passato l’opinionista tv è stato sposato con Paola Barale, ma il matrimonio tra i due non si è concluso nel migliore dei modi e più volte la showgirl ha affermato di non voler rivangare il passato. Per diverso tempo si è anche vociferato che Sperti fosse gay, ma sulla questione lui stesso ha sempre preferito glissare senza fornire conferme o smentite ufficiali. L’opinionista è sempre stato molto legato ai suoi genitori e ha molto sofferto quando, a dicembre 2020, ha improvvisamente perso suo padre. Sperti ha dedicato al genitore diversi messaggi via social.