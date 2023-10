Gianni Sperti è finito in tribunale perché vittima di minacce e atteggiamenti ossessivi da parte di un ex di un familiare. Le vicende che coinvolgono l’opinionista di Uomini e Donne risalgono a tre anni fa.

Gianni Sperti in tribunale: l’opinionista vittima di minacce

Tre anni fa, Gianni Sperti ha vissuto un periodo delicato. L’opinionista di Uomini e Donne è stato preso di mira da un ex compagno di un familiare ed è stato minacciato più volte. Considerando gli atteggiamenti ossessivi del tizio in questione, non ha potuto fare altro che sporgere regolare denuncia. Negli ultimi giorni, quindi, è finito in tribunale per testimoniare quanto accaduto.

Gianni Sperti: minacce e atteggiamenti ossessivi

Gianni Sperti è stato chiamato in tribunale a deporre la sua testimonianza davanti al giudice Loredana Galasso. Il processo è a carco di un uomo di 51 anni residente a San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto. L’opinionista di Uomini e Donne è stato considerato vittima di atti persecutori.

Gianni Sperti si è costituito parte civile

Difeso dall’avvocato Marco Pomes, Gianni Sperti si è costituito parte civile. L’opinionista di Uomini e Donne si è presentato in tribunale con una serie di messaggi che testimoniano le minacce subite. Adesso non resta che attendere la sentenza.