Giappone: carro funebre di Abe ha raggiunto l'ufficio del premier

Tokyo, 12 lug. (Adnkronos) – Il carro funebre che trasporta il corpo di Shinzo Abe ha raggiunto l'ufficio del Primo Ministro a Tokyo dove è stato accolto dai membri del governo giapponese oltre che dal premier Fumio Kishida e dal fratello di Abe e dal ministro della Difesa Nobuo Kishi, che sono stati visti inchinarsi all'arrivo del feretro.

Durante il viaggio del corteo funebre dal tempio Zojoji di Tokyo, dove è stato celebrato il funerale in forma privata, la vedova di Abe, Akie Abe, ha salutato le persone in lutto con un cenno del capo dal sedile anteriore della macchina nella quale viaggiava. Un'enorme folla si era raccolta fuori dal tempio per salutare per l'ultima volta l'ex premier assassinato l'8 luglio.