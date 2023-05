Arriva dal Giappone la notizie per cui due meloni dell’Hokkaido sono stati battuti all’asta per 23 mila euro. I frutti vengono dalla prefettura più a nord del paese ed hanno stabilito un prezzo record. Si tratta di due preziosi e perfetti frutti che sono stati venduti nel corso della prima asta della stagione per 3 milioni e mezzo di yen. Si tratta di una somma comunque enorme anche a contare il cambio. Essa equivale infarti a 23.300 euro.

Due meloni battuti all’asta per 23 mila euro

E i media fanno sapere che quello pagato è il prezzo più alto dopo il record di 5 milioni di yen fatto segnare nel 2019. Ici sono delle precise stime del consorzio locale nella cittadina di Yubari. E quella comunità è famosa per i frutti più succosi della regione. Ecco, i dati dicono che gli agricoltori della zona produrranno circa 3.258 tonnellate di meloni quest’anno, per un valore del fatturato pari a 1,9 miliardi di yen. In euro si tratta di circa 12,6 milioni.

Il vincitore distribuirà frutta gratis

Come da tradizione, il vincitore dell’asta che segna l’avvicinarsi dell’estate, la Hokuyupack distribuirà i meloni gratuitamente. Quando? Esattamente la prossima settimana a circa 200 persone. In Giappone le aste territoriali vengono sovente utilizzate come campagne commerciali per promuovere i prodotti tipici.